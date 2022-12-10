مدرب منتخب البرازيل يعلن استقالته بعد خسارته أمام كرواتيا

أعلن تيتي، مدرب منتخب البرازيل، استقالته من تدريب الفريق، عقب الخروج من ربع نهائي كأس العالم المقامة في قطر، بالخسارة بركلات الترجيح (4-2) أمام كرواتيا.



وقال تيتي، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إنها نهاية مؤلمة لمشواري مع البرازيل، لكنني أشعر بسلام مع نفسي، نهاية مرحلة".



وعن المباراة، قال: "لعبنا بشكل جيد أمام كرواتيا، وكنا الأكثر وصولا للمرمى، لكننا دفعنا ثمن إهدار بعض المحاولات".



وأشار إلى أنه فضل بقاء نيمارفي ضربات الترجيح لتسديد الركلة الخامسة؛ لأنها عادة ما تكون حاسمة، موضحا أن حارس كرواتيا دومينيك ليفاكوفتش كان رائعا في التصدي لركلات الترجيح.



وأكد أنه حاول تنشيط الصفوف خاصة في الشق الهجومي بعدة تبديلات، لكن المنتخب سجل هدفا واحدا من فرص عديدة سنحت له.



وأوضح أن مشاركة المهاجم بيدرو، كان هدفه استغلال الفرص التي سنحت للمنتخب البرازيلي؛ لأنه أكثر نشاطا من ريتشارليسون الذي بذل مجهودا كبيرا.



واتم قائلا: "علينا أن نتحمل مشاعر الحزن وتدرك أن لدينا جيلا جديدا بمقدوره تحقيق البطولات مستقبلا".





المصدر: موقع كورة