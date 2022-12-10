شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. نيمار يعلق حزينًا: والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل على الخسارة القاسية من منتخب كرواتيا بركلات الترجيح في دور ربع نهائي كأس العالم.

تعليق نيمار على الخسارة من البرازيل

وبحسب ما قاله نيمار عقب المباراة: " كل شئ حدث مثل الكابوس، لن يكون التخطي سهلًا علينا مهما حدث، لسوء الحظ أننا لم نحقق أحلامنا، لكن هذا جزء من كرة القدم وهذا يحدث".

نيمار يعلق على اخر ركلة جزاء أمام كرواتيا

وتابع نيمار "لا يمكننا الحديث عن ذلك حاليًا، كل شئ كان مقدر له أن يحدث، لا يوجد أحد نلومه، نحن نفوز معا ونخسر معا".

الجدير بالذكر أن منتخب كرواتيا بهذا الفوز الذي حققه على البرازيل سيلتقي مع منتخب الأرجنتين في دور نصف نهائي كأس العالم.