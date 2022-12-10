الامارات | عبدالرحمن محمد: مفتاح فوز المغرب على البرتغال الجدية والتركيز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال النجم السابق لمنتخب الإمارات، المحلل الفني، عبدالرحمن محمد، إن المنتخب المغربي قادر على التفوق على البرتغال في موقعة ربع نهائي كأس العالم «قطر 2022» اليوم، بالجدية والتركيز واستغلال الفرص، خاصة في مواجهة هجوم برتغالي سريع وقوي.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «هذه النقاط تمثل مفتاح التفوق للمغرب، ومن المهم جداً لـ«أسود الأطلس» اللعب بالجدية والتركيز العالي نفسهما اللذين خاض بهما مباراة إسبانيا، وفاز فيها بركلات الجزاء 3-صفر، إضافة إلى الجماعية في الأداء، واستغلال الفرص بالشكل المطلوب، والضغط على مرمى البرتغال، واستخدام أوراق القوة الهجومية التي يمتلكها، مثل حكيم زياش ويوسف النصيري وسفيان بوفال».

وشدد على أن المغرب مطالب بتقليل الأخطاء الفنية الفردية والجماعية، لاسيما تلك التي تكون قريبة من منطقة جزاء منتخب المغرب، كون البرتغال يجيد استغلال هذا النوع من المخالفات، محذراً من نقاط القوة التي يتميز بها البرتغال، خاصة لاعبين خطرين للغاية أمثال كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز وغونسالو راموس وجواو فليكس.

وأضاف: «يجب الحذر جيداً من نقاط القوة لدى البرتغال، الذي يتميز بالخطورة في الأطراف، وفي الكرات العكسية داخل منطقة الجزاء، وكذلك الكرات البينية بين المدافعين، بجانب إجادة الكرات الثابتة وكذلك إجادة التمريرات القصيرة، والضغط على المرمى». وقال عبدالرحمن محمد إن المنتخب المغربي يخوض لقاء البرتغال بروح معنوية عالية وثقة كبيرة بالنفس بعد التفوق الكبير على إسبانيا، والدعم المعنوي الكبير الذي وجده من قبل الجمهور المغربي والعربي.

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