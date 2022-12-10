الامارات | ديشان: فرنسا لا تعتمد على مبابي بشكل مفرط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرى مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، ديدييه ديشان، أن فريقه لا يعتمد بشكل مفرط على نجمه الشاب كيليان مبابي. وظهر مبابي بشكل لافت للنظر في نهائيات كأس العالم، المقامة حالياً بقطر، حيث يتصدر قائمة هدافي المونديال برصيد خمسة أهداف، بعد انتهاء منافسات دور الـ16.

ونفى ديشان فكرة اعتماد فرنسا بشكل كبير على مبابي، الذي سجل حتى الآن 250 هدفاً خلال مسيرته مع المنتخب، وكذلك مع نادي باريس سان جيرمان.

وقال ديشان في مؤتمر صحافي، أمس «أنا على يقين بأن منتخب إنجلترا سيكون مستعداً لمواجهة كيليان، كما فعل خصومنا السابقون، لكنه في وضع يسمح له بإحداث الفارق». وأضاف: «لدينا لاعبون آخرون يمكن أن يشكلوا خطورة أيضاً، وهذا يساعدنا على عدم الاعتماد بشكل مفرط على كيليان».

واستدرك مدرب منتخب فرنسا قائلاً: «لكن كيليان هو كيليان، ولديه تلك القدرة على إحداث الفارق في أي لحظة».

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