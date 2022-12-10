فيديو .. هدف عالمي لميسي في مرمي هولندا بكأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

سجل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الثاني أمام هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وصنع ميسي الهدف الأول لمولينا في الشوط الأول، قبل أن يسجل الثاني من ضربة جزاء حصل عليها أكونيا.

الهدف هو العاشر لليونيل ميسي مع الأرجنتين ليكون الهداف التاريخي للتانجو في كأس العالم معادلا رقم جابريل باتيستوتا.

وفي المركز الثالث كأفضل هداف في تاريخ القارة اللاتينية بعد رونالدو (15) وبيليه (12).

وبات ميسي أكثر من ارتدى شارة القيادة في مباريات كأس العالم عبر التاريخ في 17 مباراة بالتعادل مع رافائيل ماركيز قائد المكسيك.

ويلعب ميسي مباراته رقم 1001 في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب.

ولعب ميسي مباراته الدولية رقم 170.