أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 12 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 12 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، جونياس يدرس استبعاد عبد الله السعيد من مواجهة الزمالك

جونياس يدرس استبعاد عبد الله السعيد من مواجهة الزمالك

يدرس اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، استبعاد عبد الله السعيد قائد الفريق من مواجهة الزمالك، المقرر لها مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الثالث من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الأهلى يستعيد جهود حمدى فتحى أمام الاتحاد السكندري بالدوري

يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود نجمه حمدى فتحى لاعب خط الوسط فى مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الاثنين المقبل باللقاء المؤجل بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وغاب حمدى فتحى عن المارد الاحمر فى مباراة غزل المحلة الاخيرة والتى فاز بها الاهلى بهدفين دون رد بسبب معاناته من نزلة برد شديدة.

كولر يُطمأن عمار حمدي في جلسة خاصة بالأهلي .. اعرف التفاصيل

يترقب عمار حمدي لاعب الأهلي الظهور الأول الرسمي مع الفريق تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في فبراير الماضي ومشاركته في التدريبات الجماعية.

جهاز الأهلى يستكشف زعيم الثغر من خلال 5 مباريات بالدوري

بدأ الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر دراسة أخر 5 مباريات لفريق الاتحاد السكندري قبل ملاقاته المقرر لها الاثنين المقبل باللقاء المؤجل بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ويهدف جهاز المارد الاحمر للوقوف على نقاط القوة والضعف لزعيم الثغر بحثاً عن إستمرار العلامة الكاملة بالدوري وحصد الانتصار السادس بالمسابقة.

محمود أبو الرجال ينهي مشواره في كأس العالم قطر 2022

أنهى المساعد الدولي محمود أبو الرجال، مشوار التحكيم المصري في بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث كان سفيرا لمصر في البطولة.

الإسماعيلي يفاوض حسام حسن لتولي تدريب الفريق خلفا لجاريدو

دخل مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي في مفاوضات جادة مع حسام حسن نجم منتخب مصر الأسبق لتولي تدريب الدراويش خلال الفترة المقبلة

الزمالك يحدد موقف عمر جابر من المشاركة أمام بيراميدز غداً

ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، غداً السبت لتحديد موقف عمر جابر لاعب الفريق من المشاركة أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.