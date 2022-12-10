7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 9 / 12 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 12 / 2022 فى مقدمتها ، محمود أبو الرجال ينهي مشواره في كأس العالم قطر 2022 .

محمود أبو الرجال ينهي مشواره في كأس العالم قطر 2022

أنهى المساعد الدولي محمود أبو الرجال، مشوار التحكيم المصري في بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث كان سفيرا لمصر في البطولة.

الأهلى يستعيد جهود حمدى فتحى أمام الاتحاد السكندري بالدوري

يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود نجمه حمدى فتحى لاعب خط الوسط فى مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الاثنين المقبل باللقاء المؤجل بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وغاب حمدى فتحى عن المارد الاحمر فى مباراة غزل المحلة الاخيرة والتى فاز بها الاهلى بهدفين دون رد بسبب معاناته من نزلة برد شديدة.

كولر يُطمأن عمار حمدي في جلسة خاصة بالأهلي .. اعرف التفاصيل

يترقب عمار حمدي لاعب الأهلي الظهور الأول الرسمي مع الفريق تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في فبراير الماضي ومشاركته في التدريبات الجماعية.

جهاز الأهلى يستكشف زعيم الثغر من خلال 5 مباريات بالدوري

بدأ الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر دراسة أخر 5 مباريات لفريق الاتحاد السكندري قبل ملاقاته المقرر لها الاثنين المقبل باللقاء المؤجل بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ويهدف جهاز المارد الاحمر للوقوف على نقاط القوة والضعف لزعيم الثغر بحثاً عن إستمرار العلامة الكاملة بالدوري وحصد الانتصار السادس بالمسابقة.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا تدريبيا خاصا للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض.

الإسماعيلي يفاوض حسام حسن لتولي تدريب الفريق خلفا لجاريدو

دخل مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي في مفاوضات جادة مع حسام حسن نجم منتخب مصر الأسبق لتولي تدريب الدراويش خلال الفترة المقبلة