شكرا لقرائتكم خبر عن عدم اكتمال النصاب القانونى للعمومية العادية للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن رئيس اللحنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادى الاتحاد السكندرى، عدم اكتمال النصاب القانوني الواجب توافره لمناقشة جدول الأعمال وتم تفويض مجلس الإدارة في بحث ومناقشة جدول الاعمال.

وكان التسجيل بدأ بكشوف الحضور ببداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءا في عدد ” 45 ” لجنة بأشراف اللجنة العليا لمديرية للشباب والرياضة

وحضر خلال فعاليات الجمعية العمومية عدد ” 11898 ” عضو من اجمالي الأعضاء الذين لهم حق الحضور والبالغ “54445 ” عضو.

وفي اجتماع مناقشة جدول الاعمال للجمعية العمومية الذى عقد عقب انتهاء عملية تسجيل الحضور – حضر عدد “232” عضو فقط –.