شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. لوفرين يعترف بتأثير هدف البرازيل الإيجابي على كرواتيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق ديان لوفرين نجم منتخب كرواتيا على فوز منتخب بلاده أمام منتخب البرازيل في دور ربع نهائي كأس العالم 2022 قطر.

أول تعليق من لوفرين بعد الفوز على البرازيل في كأس العالم

ووفقا لما قاله لوفرين خلال تصريحات أدلى بها إلى شبكة بي إن سبورتس عقب المباراة: "لقد نجحنا في خطتنا، الجميع يثق في البرازيل ونحن نعلم أن البرازيل مرشحة للفوز باللقب وقمنا بعملنا على أفضل ما يرام لآخر دقيقة".

وأضاف: “بعد أن أحرز المنتخب البرازيلي هدفه الأول في شباكنا شعرنا بالاستيقاظ، نحن لا نيأس مهما يحدث”.

نتيجة مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم

يذكر أن منتخب كرواتيا قد فاز بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل في الوقت الأصلي دون أهداف ثم الإضافي بهدف لكل فريق.