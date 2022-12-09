شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. كاسيميرو يعلق متأثرا بالخروج: ضاع ما عملنا لأجله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق كاسيميرو لاعب وسط منتخب البرازيل ومانشستر يونايتد على الخسارة المؤلمة التي تعرض لها منتخب بلاده في ربع نهائي كأس العالم 2022.

نتيجة مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم

وتم إقصاء البرازيل بركلات الترجيح من خلال منتخب كرواتيا الذي تألق عليه في الركلات النهائية ليضمن التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم بينما يودع المنتخب البرازيلي البطولة عند هذا الحد بعد الخسارة بأربع ركلات من نظيره الكرواتي.

ووفقًا لما قاله كاسيميرو خلال تصريحات أدلى بها عقب المباراة: “كل الخسائر مؤلمة، خصوصا حين تملك الهدف والحلم، لم نهدأ طيلة الأربع سنوات حتى نصل إلى هنا لكن للأسف الطريق ليس ممهد لنا”.

وأكد نجم ريال مدريد السابق: “مايجعلنا تعساء هو أن الأمر كان في أيدينا وهذا أكثر ما يحبطنا، لكننا لن نقف ولن نيأس سنواصل السعي قدمًا”.

الجدير بالذكر أن تأهل منتخب كرواتيا لمواجهة الفائز من هولندا والأرجنتين في نصف النهائي.