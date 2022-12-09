الامارات | بعد أن رقص السامبا في كأس العالم.. نهاية مأساوية لمدرب البرازيل (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أن عاش المدرب البرازيلي تيتي، يوماً مميزاً مع منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية في دور الـ 16 رقص خلاله السامبا مع لاعبيه وسط المباراة احتفالاً بإحدى أهداف البرازيل الأربعة في المباراة وهيأ هو ولاعبيه لجمهور السامبا قدرتهم على الذهاب بعيدا، أعلن تيتي اليوم رحيله عن تدريب منتخب البرازيل عقب الخسارة ووداع كأس العالم أمام كرواتيا.

وخسرت البرازيل أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية ليودع البطولة من الباب الضيق، وبعد 72 ساعة فقط من مباراة تاريخية أمام كوريا الجنوبية إلا أنه أضاع حلم البرازيل والأسطورة بيليه في التتويج باللقب السادس في تاريخ البرازيل وينتظر الجمهور 4 سنوات مقبلة من أجل تحقيق لقب أخر.

ويعتبر فوز كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح هو الأول لها في تاريخ مواجهات المنتخبين بكأس العالم بعد فوزين للسامبا لتكون نهاية مأساوية لمدرب البرازيل، وأعلن المدرب البرازيلي تيتي بأنه سيترك منصبه عقب انتهاء مشاركة بلاده في مونديال قطر.