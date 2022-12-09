الامارات | كرواتيا تصعق البرازيل بـ «ركلات الحظ»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل المنتخب الكرواتي للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022»، عقب فوزه أمس، على المنتخب البرازيلي 4 / 2 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما على استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية، في دور الثمانية. وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي ليلعبا شوطين إضافيين تعادلا خلالهما 1/1. وتقدم المنتخب البرازيلي بهدف سجله نيمار في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي للشوط الإضافي الأول، قبل أن يتعادل المنتخب الكرواتي عن طريق برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 117.

وبالتخصص لا تضيع كرواتيا كثيراً ركلات الترجيح، إذ سبق لها أن أطاحت منتخبات عريقة في طريقها إلى نهائي مونديال روسيا 2018، وفي المونديال الحالي، كررت الأمر نفسه، ففازت على اليابان بركلات الترجيح في طريقها إلى ربع النهائي، ثم البرازيل أمس.

وعلى استاد «المدينة التعليمية»، ووسط حضور 43 ألف مشجع، انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليخوض الفريقان وقتاً إضافياً شهد تسجيل النجم نيمار هدف التقدم، قبل أن يعادل النتيجة لكرواتيا في آخر دقائق الشوط الإضافي الثاني برونو بيتكوفيتش، وتسبب في الهدف المدافع البرازيلي ماركينيوس الذي غير اتجاه الكرة بالخطأ.

ونجح المنتخب الكرواتي في فك عقدته أمام نظيره البرازيلي، الأكثر تتويجاً بلقب كأس العالم برصيد خمسة ألقاب، حيث كان الفوز هو الأول لكرواتيا على البرازيل في تاريخ مواجهاتهما.

وكانت أربع مواجهات سابقة قد جمعت بين كرواتيا والبرازيل، شهدت تعادلاً واحداً وثلاثة انتصارات للبرازيل، منها أولى مبارياتهما في مونديال 2006 حينما فازت البرازيل 1 / صفر، وأولى مبارياتهما أيضاً في مونديال 2014 وانتهت بفوز البرازيل 3 / 1، وقد سجل نيمار حينها هدفين في أول ظهور له بكأس العالم.

ودفع زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي بتشكيلة أساسية ضمت الحارس دومينيك ليفاكوفيتش وجوزيب يورانوفيتش وديان لوفرين وجوسكو جفارديول وبورنا سوسا ولوكا مودريتش ومارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاسيتش وماريو باساليتش وأندريج كراماريتش وايفان بيريسيتش.

بينما دفع تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي بتشكيلة أساسية ضمت الحارس أليسون وإيدير ميليتاو وماركينيوس وتياجو سيلفا ودانيلو ولوكاس باكيتا وكاسيميرو ورافينيا ونيمار وفينيسيوس جونيور وريشارليسون.

وبعد وقت أصلي انتهى بالتعادل السلبي، أثمرت محاولات «السامبا» عن تسجيله هدف التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الإضافي الأول، حينما انفرد نيمار بمرمى ليفاكوفيتش وراوغه ووضع الكرة في الشباك، ثم انطلقت صافرة نهاية الشوط الإضافي الأول.

وقبل نهاية الشوط الإضافي الثاني بثلاث دقائق فقط، نجح منتخب كرواتيا في تسجيل هدف التعادل عن طريق برونو بيتكوفيتش، الذي تلقى تمريرة عرضية أرضية من زميله ميسلاف أورسيتش، ليسددها في شباك الحارس أليسون بيكر، مسجلاً هدف التعادل. ولم تشهد بقية دقائق الشوط الإضافي الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1 /1، ويتم اللجوء إلى ضربات الترجيح. وسجل للمنتخب البرازيلي، كاسيميرو وبيدرو جيليرمي، بينما أهدر رودريجو (تصدى لها الحارس) وماركينيوس (في القائم). وسجل للمنتخب الكرواتي، نيكولا فلاسيتش ولوفرو ماجر ولوكا مودريتش وميسلاف اورسيتش.

كرواتيا بالتخصص تأهلت إلى دور الـ8 ثم إلى دور الـ4 في كأس العالم قطر 2022 بركلات الترجيح، على حساب اليابان والبرازيل.

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