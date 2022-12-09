حذف تصريحات شوبير عن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - قامت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بحذف التعليقات التي أدلى بها أحمد شوبير، قائد المنتخب الوطني الأسبق ومقدم البرنامج الرئيسي على شاشة القناة، بشأن أزمة زكريا الوردي، لاعب الزمالك.

وطالب أحمد شوبير في تصريحاته بقيام مسئولو الزمالك بتوضيح القيمة المالية الخاصة بالتعاقد مع زكريا الوردي، قبل إعلان فسخ التعاقد مع اللاعب المغربي بشكل رسمي.

وتساءل شوبير عن سبب رحيل اللاعب بعد أشهر قليلة من انضمامه للزمالك، مؤكدًا أن الأسباب التي أعلنتها إدارة الزمالك لم تقنعه، مُشيرًا إلى أنه من حقه أن يتساءل في تلك الأمور بصفته الإعلامية.

وتطرق شوبير في الحديث نفسه عن برونو سافيو، لاعب الأهلي، مؤكدًا أن البعض حاول إفساد الصفقة على الأحمر، من خلال التأكيد على اقتراب صدور قرار بإيقاف البرازيلي بسبب واقعة قام بها في الدوري البوليفي، قبل الانضمام للنادي، وهو مالم يحدث حتى الآن.

وقامت شبكة أون تايم سبورتس بنشر تصريحات شوبير في البداية عبر صفحاتها الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقوم بعدها بحذف تلك المقاطع، بجانب حذف تلك الفقرة من الحلقة الكاملة التي تم نشرها على موقع يوتيوب.

يُذكر أن الزمالك أعلن صباح اليوم فسخ التعاقد مع المغربي زكريا الوردي، نظرًا لرغبة لاعب خط الوسط، وعدم تحمله للضغوطات من قبل بعض الجماهير، وتحميله مسئولية الهزيمة أمام الأهلي في لقاء السوبر.