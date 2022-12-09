ربع نهائي كأس العالم .. تشكيل الأرجنتين أمام هولندا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين عن تشكيل فريقه لمواجهة هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وتخلى سكالوني عن خط الدفاع الرباعي المعتاد، ليشرك الثلاثي كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز ونيكولاس أوتامندي معا للمرة الأولى في المونديال، ليواجه 3-5-2 المعتادة من لويس فان خال مدرب منتخب هولندا.

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس أوتامندي - ماركوس أكونيا

خط الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز

ووصل منتخب الأرجنتين إلى هذه المرحلة بعد الخسارة أمام السعودية في المجموعات، بانتصارين على المكسيك وبولندا (2-0) ليتصدر المجموعة الثالثة ويلاقي أستراليا في دور الـ 16، حيث فاز عليها 2-1.

على الناحية الأخرى تصدر الهولنديون المجموعة الأولى بالفوز على السنغال وقطر والتعادل مع الإكوادور، ثم اجتازوا الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3-1 في دور الـ 16.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل في قطر.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة مع منتخب البرازيل في نصف النهائي يوم 13 ديسمبر.