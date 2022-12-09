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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 9-12-2022 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا تدريبيا خاصا للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض.

الزمالك يحدد موقف عمر جابر من المشاركة أمام بيراميدز غداً

ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، غداً السبت لتحديد موقف عمر جابر لاعب الفريق من المشاركة أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

انتظم جميع لاعبي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مع السنغالي إبراهيما نداي جناح الأبيض قبل انطلاق التدريبات الجماعية من أجل الاطمئنان على حالته الطبية.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا تدريبيا خاصا للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض.

خاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية خاصة لرفع معدلات اللياقة البدنية قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

لايزال مسلسل تسديد ركلات الجزاء يعاند أحمد السيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر الذى أهدر ركلة جزاء فى مباراة فريقه الاخيرة بالدوري أمام طلائع الجيش والتى فاز بها الفارس الابيض برباعية دون رد.

يستعيد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جهود السنغالى إبراهيما نداى فى فترة أقصاها من 10 إلى 14 يوماً بعدما غاب اللاعب عن مباريات الفريق الأبيض الماضية بسبب إصابته بقطع جزئى فى وتر العضلة الخلفية.

يدعم نبيل عماد "دونجا" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعبا الزمالك صفوف الفريق فى مباراة بيراميدز المقبلة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز.