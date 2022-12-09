شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يحصد نقطتين مع الإسماعيلى فى 5 مباريات قبل رحيله عن الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى الستار على مسيرة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو مع الفريق بعد 80 يوماً قضاها بين أسوار عازفى السمسمية لم يحقق فيها طموحات الجماهير التي كانت تضع عليه آمالاً كبيرة في العبور بسفينة الدراويش إلى بر الأمان.

استهل الأسبانى جاريدو مسيرته مع الدراويش في 20 سبتمبر الماضى بعد إعلان الإدارة التعاقد معه آملاً في تحسين النتائج وعودة الفريق إلى مركزه الطبيعى في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز الذى غاب عنه على مدار سنوات طويلة إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهى سفن إدارة الدراويش ورئيسها يحيى الكومى بعدما فشل المدرب في تحقيق النتائج المتوقعة.

وبدأ جاريدو مهمته مع الإسماعيلى بمواجهة الأهلى في الأسبوع الأول من الدورى باللقاء الذى أقيم يوم 19 أكتوبر الماضى على استاد برج العرب وانتهى بخسارة الدراويش بهدف نظيف ثم كانت المباراة الثانية أمام غزل المحلة في الجولة الثانية وخسرها جاريدو أيضاً بهدفين مقابل هدف يوم 24 أكتوبر الماضى.

واصطدم جاريدو في المباراة الثالثة بـ فاركو يوم 23 نوفمبر الماضى وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بالأسبوع الرابع ليحصد الإسماعيلى النقطة الأولى له في الدورى ومع مدربه "الخواجة" ثم عادت النتائج السلبية لتهاجم الدراويش مرة أخرى بالخسارة أمام سموحة بهدف نظيف في الجولة الخامسة يوم 2 ديسمبر الحالى.

وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لـ جاريدو مباراة سيراميكا التي انتهت بالتهادل الإيجابى بهدف لمثله وأقيمت بالأمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى العام، حيث قدم الدراويش مستوى هزيلاً في اللقاء لم يرتقِ لطموح جماهيرهم.