أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 9 / 12 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت النادى الاهلى اليوم الجمعة 9 / 12 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يستعيد جهود حمدى فتحى أمام الاتحاد السكندري بالدوري

الأهلى يستعيد جهود حمدى فتحى أمام الاتحاد السكندري بالدوري

يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود نجمه حمدى فتحى لاعب خط الوسط فى مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الاثنين المقبل باللقاء المؤجل بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وغاب حمدى فتحى عن المارد الاحمر فى مباراة غزل المحلة الاخيرة والتى فاز بها الاهلى بهدفين دون رد بسبب معاناته من نزلة برد شديدة.

كولر يُطمأن عمار حمدي في جلسة خاصة بالأهلي .. اعرف التفاصيل

يترقب عمار حمدي لاعب الأهلي الظهور الأول الرسمي مع الفريق تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في فبراير الماضي ومشاركته في التدريبات الجماعية.

جهاز الأهلى يستكشف زعيم الثغر من خلال 5 مباريات بالدوري

بدأ الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر دراسة أخر 5 مباريات لفريق الاتحاد السكندري قبل ملاقاته المقرر لها الاثنين المقبل باللقاء المؤجل بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ويهدف جهاز المارد الاحمر للوقوف على نقاط القوة والضعف لزعيم الثغر بحثاً عن إستمرار العلامة الكاملة بالدوري وحصد الانتصار السادس بالمسابقة.

تفاصيل جلسة كولر مع طبيب الأهلي بشأن 3 لاعبين

حرص السوسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الإستفسار من الدكتور أحمد أبوعلبة طبيب الفريق عن إستجابة اللاعبين المصابين بالفريق وتحديداً الثلاثي ، أيمن أشرف ومحمود متولي وطاهر محمد طاهر للبرنالمج العلاجي الذي يخضع لها اللاعبين حالياً.

الأهلى فى الصدارة.. ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء الجولة السادسة للمسابقة