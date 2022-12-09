شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفاوض حسام حسن لتولي تدريب الفريق خلفا لجاريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي في مفاوضات جادة مع حسام حسن نجم منتخب مصر الأسبق لتولي تدريب الدراويش خلال الفترة المقبلة

ومن المنتظر أن يعقد يحيي الكومي رئيس الاسماعيلي جلسة مع حسام حسن خلال الساعات المقبلة للاتفاق علي الخطوط العريضة لتولي تدريب الفريق الأصفر فور عودة العميد من خارج البلاد

ومن المنتظر أن يقود الاسماعيلي فنيا في مباراة فيوتشر المقبلة بالدوري ايمن الجمل مدير الكرة بالفريق .

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، توجيه الشكر إلى الإسباني خوان جاريدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية.

ويؤكد مجلس إدارة الإسماعيلي، تقديره وامتنانه على ما قدمه جاريدو خلال فترة تدريبه للفريق، إلا أن التوفيق لم يحالفه على مستوي النتائج في المباريات التي خاضها الفريق ببطولة الدوري المصري، وهو ما لا يُرضي طموحات النادي متمثلًا في إدارته وجماهيره العريقة.

ويشير مجلس الإدارة إلى أن قرار توجيه الشكر إلى جاريدو قد جاء بعد 5 مباريات لم يتحقق الفوز في أي منهم، إذ تعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات أخرى، حيث خسر الفريق 13 نقطة فى بداية مشواره المحلي ما يعني أنه كان من الضروري إعادة النظر في القيادة الفنية واستمرار المدير الفني الحالي من عدمه.

ويوضح مجلس الإدارة، أنه تقرر إسناد مهمة المدير الفني مؤقتًا إلى أيمن الجمل، حيث يتولى القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة، نحو الانتصارات بإذن الله.