شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يستكشف زعيم الثغر من خلال 5 مباريات بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر دراسة أخر 5 مباريات لفريق الاتحاد السكندري قبل ملاقاته المقرر لها الاثنين المقبل باللقاء المؤجل بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ويهدف جهاز المارد الاحمر للوقوف على نقاط القوة والضعف لزعيم الثغر بحثاً عن إستمرار العلامة الكاملة بالدوري وحصد الانتصار السادس بالمسابقة.

يحصل فريق الأهلى على راحة سلبية لمدة 24 ساعة اليوم الجمعة ضمن برنامج التحضير لمباراته ضد الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى، بعدما تدرب أمس الخميس بدون راحة عقب مباراته ضد غزل المحلة قبل أن يحصل على راحة سلبية اليوم ويعود لاستئناف تدريباته الجماعية غدا السبت على ملعب مختار التتش.

ويبدأ فريق الأهلى التحضير لمباراته ضد زعيم الثغر من خلال مشاهدة عدد من المباريات السابقة للاتحاد ومعرفة طريقته في الاستحواذ على الكرة وفي اختراق صفوف المنافسين وأسلوب اللعب الذي يعتمد عليه في بناء الهجمة وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل بناء خطة المباراة القادمة للفريق الأحمر.