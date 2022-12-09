شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يستكشف زعيم الثغر من خلال 5 مباريات بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر دراسة أخر 5 مباريات لفريق الاتحاد السكندري قبل ملاقاته المقرر لها الاثنين المقبل باللقاء المؤجل بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ويهدف جهاز المارد الاحمر للوقوف على نقاط القوة والضعف لزعيم الثغر بحثاً عن إستمرار العلامة الكاملة بالدوري وحصد الانتصار السادس بالمسابقة.
يحصل فريق الأهلى على راحة سلبية لمدة 24 ساعة اليوم الجمعة ضمن برنامج التحضير لمباراته ضد الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى، بعدما تدرب أمس الخميس بدون راحة عقب مباراته ضد غزل المحلة قبل أن يحصل على راحة سلبية اليوم ويعود لاستئناف تدريباته الجماعية غدا السبت على ملعب مختار التتش.
ويبدأ فريق الأهلى التحضير لمباراته ضد زعيم الثغر من خلال مشاهدة عدد من المباريات السابقة للاتحاد ومعرفة طريقته في الاستحواذ على الكرة وفي اختراق صفوف المنافسين وأسلوب اللعب الذي يعتمد عليه في بناء الهجمة وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل بناء خطة المباراة القادمة للفريق الأحمر.
ويخوض فريق الأهلي 4 مباريات خلال شهر ديسمبر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ، ويحتل الأهلي المركز الأول حاليا بجدول الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من خمسة انتصارات.
وجاءت مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر كالآتي:
الإثنين 12 ديسمبر - الأهلي × الاتحاد السكندري بالجولة الرابعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام
الجمعة 16 ديسمبر - الأهلي × فيوتشر بالجولة السابعة بالدوري،الساعة 7:00 مساء على استاد السلام
الثلاثاء 20 ديسمبر - فاركو × الأهلي بالجولة الثامنة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد الإسكندرية
الأحد 25 ديسمبر - الأهلي × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام