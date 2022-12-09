شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يحاضر لاعبى غزل المحلة أستعدادا لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة باجراء محاضرة للاعبى الفريق قبل انطلاق مران اليوم لتحديد بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية أمام الاهلى و التي أستغرقت ما يقرب من 45 دقيقة .

وعاد فريق غزل المحلة للتدريبات الجماعية بداية اليوم الجمعة، حيث قرر اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات أمس عقب المجهود الكبير الذى قاموا به في مباراة أول أمس أمام الأهلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز منعا للإجهاد والإصابات.

وتلقى فريق غزل المحلة الهزيمة أمام نظيره الأهلى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، أحرزهما الجنوب أفريقى بيرسى تاو والبرازيلي برونو سافيو.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره الداخلية يوم الأحد القادم على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط، حيث تمكن من الفوز في 3 ثلاث مباريات أمام كل من الإسماعيلى وأسوان والاتحاد السكندرى والتعادل في مباراة واحدة أمام المقاولون العرب، والهزيمة في مثلها أمام الاهلى في الجولة الماضية.