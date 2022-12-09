شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يوجه الشكر للإسبانى جاريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، توجيه الشكر إلى الإسباني خوان جاريدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، على الفترة التى قضاها على رأس القيادة الفنية.

ويؤكد مجلس إدارة الإسماعيلي تقديره وامتنانه على ما قدمه جاريدو خلال فترة تدريبه للفريق، إلا أن التوفيق لم يحالفه على مستوى النتائج في المباريات التي خاضها الفريق ببطولة الدوري المصري، وهو ما لا يُرضي طموحات النادي متمثلًا في إدارته وجماهيره العريقة.

ويشير مجلس الإدارة إلى أن قرار توجيه الشكر إلى جاريدو قد جاء بعد 5 مباريات لم يتحقق الفوز في أي منهم، إذ تعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات أخرى، حيث خسر الفريق 13 نقطة فى بداية مشواره المحلي، ما يعني أنه كان من الضروري إعادة النظر في القيادة الفنية واستمرار المدير الفني الحالي من عدمه.

ويوضح مجلس الإدارة، أنه تقرر إسناد مهمة المدير الفني مؤقتًا إلى أيمن الجمل، حيث يتولى القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة، نحو الانتصارات بإذن الله.