تأهل منتخب كرواتيا .. مباراة دور نصف النهائي والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل منتخب كرواتيا إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد فوز مثير على البرازيل بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد المدينة التعليمية.

وكان الوقت الأصلي لمباراة البرازيل وكرواتيا قد انتهى بالتعادل السلبي قبل أن ينتهي الوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

الثلاثاء المقبل على ملعب لوسيل

وتلعب مباراة دور نصف النهائي بين المنتخب الكرواتي ومنافسه المنتظر (الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا) في تمام الساعة التاسعة من يوم الثلاثاء المقبل على ملعب لوسيل.

وتنقل المباراة عبر beIN Sports HD 3 Max وbeIN Sports HD 1 Max وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD.