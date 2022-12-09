كرواتيا تطيح بالبرازيل بركلات الترجيح وتتأهل لنصف نهائي مونديال قطر 2022 (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تأهل المنتخب الكرواتي، إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم بقطر 2022، بعدما أطاح بنظيره البرازيلي من ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، فيما انتهى الوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وتقدم نيمار للبرازيل بمهارة فائقة بعد تبادل رائع للكرة مع باكيتا، في الدقيقة 105، قبل أن يتعادل بيتكوفيتش لكرواتيا في الدقيقة 116 بعدما سدد كرة بمهارة فائقة في المرمى.

وتألق الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش في ركلات الترجيح، ونجح في التصدي لركلة رودريجو.

وبذلك سيواجه المنتخب الكرواتي الفائز من مواجهة هولندا والأرجنتين في نصف نهائي مونديال قطر 2022.