شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. التشكيل الرسمي لمباراة الأرجنتين وهولندا القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد منتخب الأرجنتين لخوض تحدي صعب ومثير بعد لحظات، حينما يواجه نظيره المنتخب الهولندي، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022،حيث يسعي المنتخب الأرجنتيني لتجنب المفاجأت ومواصلة طريقه نحو حلم التتويج بالمونديال للمرة الأولي لهذا الجيل.

فى حين يسعي منتخب هولندا للإنتقام من خسارته الأخيرة أمام الأرجنتين فى قبل نهائي مونديال 2014،والذي أنتهي بتفوق التانجو حينها بركلات الجزاء الترجيحية، فى أحدي المباريات المثيرة التى لا تمحي من ذاكرة كأس العالم.

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل لدور ال 8 بعد أن تخطي عقبة المنتخب الإسترالي بنتيجة 1/2،فى حين تأهل المنتخب الهولندي لهذا الدور بعد أن تمكن من تحقيق فوزًا مريحًا على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 1/3.



موعد مباراة الأرجنتين وهولندا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب الأرجنتين نظيره المنتخب الهولندي اليوم الجمعة، فى الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022،على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة السعودية.



تشكيل الأرجنتين الرسمي لمباراة هواندا

وأعلن المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني عن تشكيله الرسمي أمام هولندا والذي جاء مكون من:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

-في خط الدفاع: روميرو، أوتامندي، ليساندرو.

-في خط الوسط:مولينا، دي بول، إينزو، ماك اليستير، أكونا

-في خط الهجوم: ميسي، ألفاريز.



تشكيل هولندا الرسمي لمباراة الأرجنتين

بينما جاء تشكيل منتخب هولندا الرسمي بقيادة فان خال مكون من:

في حراسة المرمى: نوبيرت.

قي خط الدفاع: تيمبر، فان دايك، آكي.

في خط الوسط: دي يونج، ديمفريس، بليند، دي رون.

في خط الهجوم: جاكبو، ممفيس ديباي، بيرجوين.