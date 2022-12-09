شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. كرواتيا تحدث المفاجأة وتقصي البرازيل من المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح منتخب كرواتيا فى تحقيق فوزًا ثمينًا على البرازيل بركلات الجزاء الترجيحية، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022،على عكس كافة التوقعات قبل المباراة، ليحقق المنتخب الكرواتي فوزه الأول على البرازيل فى تاريخ مواجهات المنتخبين فى المونديال ويعبر للدور قبل النهائي من البطولة.

وعلى الرغم من تقدم المنتخب البرازيلي فى النتيجة عن طريق نيمار فى الوقت الضائع من الشوط الإضافي الأول، إلا أن المنتخب الكرواتي تمكن من العودة إلى المباراة فى آخر دقيقتين من الشوط الإضافي الثاني وقلب الطاولة على منتخب السامبا، ليحتكم المنتخبين إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتى حسمتها كرواتيا فى النهاية.



ليفاكوفيتش يصعد بكرواتيا للمربع الذهبي!

وساهمت تصديات الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش إلى إقصاء البرازيل من المونديال، حيث قدم الحارس مباراة كبيرة على عكس كافة التوقعات، بعدما أبعد الحارس أكثر من 3 كرات محققة بشكل أكثر من رائع، بجانب الثبات الإنفعالي التى تميز به الحارس، مقارنة بنظيره أليسون.



تعرف على منافس كرواتيا القادم بالمونديال

ومن المقرر أن يلاقي منتخب كرواتيا الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا فى ختام مباريات اليوم فى الدور قبل التهائي، ليصبح المنتخب الكرواتي على بعد خطوة واحدة من التواجد فى المباراة النهائية للنسخة الثانية على التوالي فى واقعة غير مسبوقة.