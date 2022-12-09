الامارات | مشهد مؤثر لمدرب منتخب المغرب يكشف سر نجاحه في كأس العالم (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقلت مواقع تواصل إجتماعي مشهد فيديو لمدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، صاحب الإنجاز التاريخي للمغرب والعرب في تاريخ كأس العالم، أثناء إجراءه لحوار مع أحد المراسلين أظهر خلاله مدى تواضعه وبساطته في التعامل مع الأمور، وذلك خلال رده على سبب تألقه.

ولم يتوقع الجمهور العربي عامة والمغربي خاصة أن ينجح المدرب الذي تم تعيينه لقيادة "أسود الأطلس" في مونديال 2022، خلفا للبوسني الفرنسي وحيد خاليلوزيتش، في شهر أغسطس الماضي فقط، ويصل بالمغرب إلى الدور ربع النهائي في المونديال.

وخطف المدرب المغربي الأضواء وحمل على الأعناق عقب تحقيق الإنجاز المغربي، وتناول عدد كبير من الجمهور فيديو للمدرب وهو يؤكد مدى ارتباطه بوالدته وأيضا أن سبب ما يحدث هو قربه من الله وصفاء النية وعمل الخير في حياته.

ويتقابل المنتخب المغربي مع البرتغال في الدور ربع النهائي السبت ويبحث عن إنجاز جديد للكرة العربية والمغربية بعد أن كتب التاريخ بالفعل بالصعود إلى هذا الدور لأول مرة.