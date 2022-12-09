شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس يدرس استبعاد عبد الله السعيد من مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، استبعاد عبد الله السعيد قائد الفريق من مواجهة الزمالك، المقرر لها مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الثالث من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويفكر جونياس فى استبعاد عبد الله السعيد من مواجهة الزمالك، بعد الأحداث التى شهدتها غرفة الملابس بين السعيد ومصطفى فتحى بين شوطى مواجهة المقاولون العرب.

ويجهز اليونانى تاكيس جونياس بعض البدائل للاعتماد عليهم فى حالة اتخاذ قرارًا باستبعاد اللاعب من لقاء الزمالك، أو جلوسه على مقاعد البدلاء.

وكان بيراميدز حقق الفوز علي نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري.