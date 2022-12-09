شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد موقف عمر جابر من المشاركة أمام بيراميدز غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، غداً السبت لتحديد موقف عمر جابر لاعب الفريق من المشاركة أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

وكشف مصدر أن موقف عمر جابر من مباراة بيراميدز المقبلة ما زال غامضاً وسيتحدد غداً السبت حسب رؤية الجهاز الطبي خصوصاً أن اللاعب ما زال يعانى من تأثير الإصابة التي تعرض لها ومنعته من المشاركة في المباراة الماضية أمام الطلائع.

في سياق ختلف حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مع السنغالي إبراهيما نداي جناح الأبيض قبل انطلاق التدريبات الجماعية من أجل الاطمئنان على حالته الطبية.

ويخضع إبراهيما نداي لتدريبات تأهيلية بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، وتحدث المدير الفني مع اللاعب من أجل الاطمئنان عليه ومطالبته بعدم التسرع في العودة ليكون لائقا بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

كما خاض سيف الدين الجزيري ونبيل عماد "دونجا" ومحمد عبد الغني ومحمد أشرف "روقا" رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش المدرب المساعد خلال مران اليوم الجمعة.

وقام الرباعي بتنفيذ بعض الجمل التدريبية بالتمرير لثنائي الأطراف سيف جعفر وعبدالله جمعة على أن يتلقوا الكرات العرضية للتسديد على مرمى الثنائي محمد نديم والسيد عطية.