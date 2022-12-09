شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يبداء التفاوض مع "حميد ماو " لتجديد تعاقده قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولي نادى غزل المحلة في التفاوض مع التنزانى حميد ماو لاعب خط وسط الفريق لتجديد التعاقد معه، حيث إن تعاقده ينتهى بنهاية الموسم الحالي .

ويعد حميد ماو من أفضل عناصر فريق غزل المحلة في الثلاث سنوات الماضية و ظهر بشكل قوى في المباريات ببطولة الدورى المصرى الممتاز و كأس الرابطة .

وعاد فريق غزل المحلة للتدريبات الجماعية بداية اليوم الجمعة، حيث قرر اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات أمس عقب المجهود الكبير الذى قاموا به في مباراة أول أمس أمام الأهلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز منعا للإجهاد والإصابات.

وتلقى فريق غزل المحلة الهزيمة أمام نظيره الأهلى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، أحرزهما الجنوب أفريقى بيرسى تاو والبرازيلي برونو سافيو.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره الداخلية يوم الأحد القادم على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط، حيث تمكن من الفوز في 3 ثلاث مباريات أمام كل من الإسماعيلى وأسوان والاتحاد السكندرى والتعادل في مباراة واحدة أمام المقاولون العرب، والهزيمة في مثلها أمام الاهلى في الجولة الماضية.