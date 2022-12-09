شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للإسكواش: مجمع ملاعب مدينتى من أفضل الملاعب فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ويليام لوي ماري ، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش، إن مجمع ملاعب إسكواش مدينتي يعد من أفضل ملاعب الإسكواش في العالم، موجهًا الشكر لمجموعة طلعت مصطفى على ما تقدمه من دعم لاستضافة بطولة كأس العالم للإسكواش لفرق السيدات 2022، وتوفير كل التجهيزات اللازمة للخروج بالبطولة بشكل مثالي.

وأضاف "لوي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقد عصر اليوم الجمعة ، أن بطولة العالم للإسكواش للسيدات إحدى أهم بطولات الإسكواش ، ويشارك بها 17 منتخبًا حول العالم، مما يوفر منافسة قوية بين الفرق المشاركة، كما أن اللاعبات المشاركات بالبطولة استعدن بقوة لتقديم أداء قوي خلال مباريات البطولة، مشيرًا إلى أن دور الاتحاد المصري للإسكواش ومجموعة طلعت مصطفى في توفير كل الإمكانيات للبطولة يعزز من قوة المنافسات.

ودعا الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري للإسكواش، المشجعين للمشاركة ببطولة كأس العالم للإسكواش للسيدات، والتي يشارك بها أفضل اللاعبات في العالم، وستشهد البطولة مباريات قوية خلال النسخة الحالية.

يذكر أن المؤتمر الصحفي للاتحاد الدولي للإسكواش، قد انطلق عصر اليوم الجمعة، بنادي جولف مدينتي، للإعلان عن فعاليات بطولة كأس العالم للإسكواش للسيدات (فرق) 2022، بحضور ويليام لوي ماري الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وعمر هشام، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وعدد من مسئولي المجموعة.

يُشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص على توفير خدمات متكاملة لعملائها ، من بينها الخدمات الرياضية ، إيمانًا منها بأهمية تشجيع السكان على ممارسة الرياضة ، وفي سبيل ذلك أنشأت المجموعة أندية رياضية واجتماعية في مختلف مشروعاتها العمرانية تضاهي الأندية العالمية.



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