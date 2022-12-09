التشكيل الرسمي لقمة البرازيل وكرواتيا.. السامبا بالقوة الضاربة.. ومودريتش يقود كتيبة الناريون

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن تيتى، المدير الفنى لمنتخب البرازيل، وزلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتى، الملقب بالناريون، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها فى تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، على ملعب "المدينة التعليمية"، فى افتتاح منافسات دور ربع نهائى للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وجاء تشكيل منتخب البرازيل، كالتالى..

أليسون، ماركينيوس، سيلفا، ميليتاو، دانيلو، باكيتا، كاسيميرو، رافينيا، نيمار، فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون.

فيما ضم تشكيل كرواتيا كل من:

ليفاكوفيتش، لوفرين، جفارديول، يورانوفيتش، سوسا، مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش، بازاليتش، كراماريتش، بيريسيتش.