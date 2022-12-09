شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق المتأهلة لربع نهائى كأس مصر لكرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسفرت مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال عن تأهل كلا من الشمس والقناة وسموحة و الجزيرة والزمالك والاتحاد السكندري إلى دور ربع النهائي من البطولة .

وتغلب الشمس على بتروجت ، و القناة على التأمين ، و سموحة على الاتصالات، و الجزيرة على الجيش و الزمالك على هليوبوليس ، والاتحاد السكندرى على سبورتنج.

ومن المقرر ان ينافس الاهلى فى دور ربع النهائي حيث يبدأ منافساته مم الدور المقبل ولم يخوض مباراة دور ال 16 وفقا لقرعة البطولة .

وتقام مباريات ربع نهائي كأس مصر لكرة السلة يوم 12 ديسمبر الجارى وتقام المباريات على ملاعب الأندية.



