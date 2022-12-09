شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تعافى شيكابالا من إصابة الكتف وعواد ينضم لتدريبات الحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم جميع لاعبي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وكان لاعبو الفريق الأساسيين الذين خاضوا مباراة الزمالك الأخيرة أمام طلائع الجيش خاضوا تدريبات تأهيلية واستشفائية بالأمس خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم انخراط جميع اللاعبين في الجزء البدني والفني بشكل طبيعي استعدادا للمباراة المقبلة أمام بيراميدز.

وعاد محمد عواد للانتظام في التدريبات برفقة زملائه محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية حيث خاض تدريبات تأهيلية وبدنية في مران أمس بالركض حول الملعب دون المشاركة في فقرة تدريب الحراس.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" في التقسيمة الفنية خلال تدريب اليوم الجمعة وشهدت الفترة الأخيرة مشاركة "الأباتشي" في التدريبات الخططية والبدنية، دون المشاركة في التقسيمة الفنية، قبل أن يشارك اليوم بصورة طبيعية في التقسيمة ويخوض كافة الفقرات الفنية في المران.

وتماثل "شيكابالا" للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الكتف والتي تعرض لها في مباراة الفريق أمام إنبي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.