شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية للطائرة تعتمد جدول الأعمال بالكامل بالإجماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عصر اليوم الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة الطائرة، تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتقرير مجلس الإدارة الذى أوضح إنجازات عديدة وبطولات للمنتخبات الوطنية، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية و تم الموافقة على القوائم المالية واعتمادها.

وترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للطائرة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.

تم اعتراض من بعض أندية على اعتماد بند رقم " 5" من نموذج العقد الجديد المقرر من الاتحاد للموسم الحالي 2022 /2023، وكما تم الموافقة من الجمعية العمومية على اعتماد نموذج العقد الجديد، مع رفض البند (خامسا ) من العقد الجديد مع الموافقة على بنود العقد وسريانه من هذا الموسم 2022 / 2023 م دون البند المحذوف (خامسا).

شهد الاجتماع حضور 31 هيئة من أصل 37 وجاء أبرز حضور هم محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور، و العامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي، و خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك، و أسامة صلاح عضو مجلس إدارة الشمس.

وحضر الاجتماع الجمعية العمومية العادية كل من محمد سالم مراقب من وزارة الشباب والرياضة، بجانب أحمد سعيد مندوب من اللجنة الأولمبية المصرية والمشرف القضائي احمد اسماعيل.