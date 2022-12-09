شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب نداى بعدم التسرع فى العودة إلى صفوف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مع السنغالي إبراهيما نداي جناح الأبيض قبل انطلاق التدريبات الجماعية من أجل الاطمئنان على حالته الطبية.

ويخضع إبراهيما نداي لتدريبات تأهيلية بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، وتحدث المدير الفني مع اللاعب من أجل الاطمئنان عليه ومطالبته بعدم التسرع في العودة ليكون لائقا بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

في سياق متصل خاض سيف الدين الجزيري ونبيل عماد "دونجا" ومحمد عبد الغني ومحمد أشرف "روقا" رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش المدرب المساعد خلال مران اليوم الجمعة.

وقام الرباعي بتنفيذ بعض الجمل التدريبية بالتمرير لثنائي الأطراف سيف جعفر وعبدالله جمعة على أن يتلقوا الكرات العرضية للتسديد على مرمى الثنائي محمد نديم والسيد عطية.

وخاض اللاعبون التدريبات الخاصة قبل المشاركة في التقسيمة الفنية التي سيخوضها الفريق في الجزء الآخر من المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.