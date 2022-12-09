شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تطرح استفتاء لاختيار لاعب الجولة الـ6 بالدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طرحت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، استفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لاختيار لاعب الجولة ال6 بالدورى المصري والتي انتهت أمس الخميس.

وكتبت رابطة الأندية على صفحتها : " أفضل لاعب في الجولة السادسة هو ـــــــــــــــــــــــ؟

_ نَوَد التنبيه بأن هذا الاختيار خاص بمتابعينا فقط عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

_اختيار اللاعب سيكون بناءً على تصويت المتابعين عبر حساباتنا".



لاعب الجولة

فيما قررت الرابطة إيقاف محمود صابر لاعب البنك الأهلى 3 مباريات بسبب الطرد لتدخله العنيف ضد لاعب إنبى.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة تغريم النادي الإسماعيلي 20 ألف جنيه بسبب هتافات جماهيره ضد الهاني سليمان حارس سموحة فى المباراة الأخيرة بالدورى، مع التنبيه بتغليظ العقوبة حال التكرار .