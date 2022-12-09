شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يحسم قمة مجموعة القاهرة أمام الاتصالات.. والترسانة والسكة يواصلان الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نتائج الجولة التاسعة من مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثاني العديد من النتائج القوية، حيث واصل الترسانة والسكة انتفاضتهما فيما واصل إيسترن كومباني التراجع، فيما حسم القناة قمة المجموعة بالفوز على المصرية للاتصالات بهدف نظيف.

ووسع فريق القناة بقيادة محمد حليم الفارق بينه وبين أقرب مطارديه على صدارة مجموعة القاهرة لـ7 نقاط، حيث يحتل المركز الأول برصيد 25 نقطة، فيما بقى المصرية للاتصالات عند النقطة 18.

وحقق فريق السكة الحديد انتصاره الثالث تواليًا بعدما فاز على مضيفه النصر بهدف دون رد، ليرفع رصيده للنقطة ١٦، بينما توقف رصيد النصر عند ٥ نقاط، في أول مباريات طارق السيد كمدير فني.

وانتزع فريق الترسانة فوزا صعبا أمام منتخب السويس بهدف نظيف، فيما سقط إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة أمام بورتو السويس، ليواصل نتائجه السيئة وسط أنباء عن إقالة هشام زكريا.

وجاءت نتائج الجولة التاسعة من مجموعة القاهرة كالتالي:

السكة الحديد 1/ 0 النصر

الترسانة 1/ 0 منتخب السويس

بورتو 3/ 0 إيسترن كومباني

الإنتاج الحربى 1/ 3 كهرباء الإسماعيلية

القناة 1/ 0 المصرية للاتصالات

الإعلاميين 1 /2 وادي دجلة

زد 1/ 0 العبور

مستقبل وطن 1/ 2 بتروجت

وفي مجموعة الصعيد، حقق فريق ديروط فوزا صعبا على شبان قنا بهدف نظيف، فيما سقط فريق المنيا على أرضه أمام أسمنت أسيوط بهدفين نظيفين.

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