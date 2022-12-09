الامارات | كريستيانو رونالدو يوجه رسالة قوية إلى منتخب المغرب.. لن يكسر أحد البرتغال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة قوية إلى منتخب المغرب قبل مواجهة المنتخبين السبت في ربع نهائي كأس العالم 2022.



ونشر رونالدو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤكداً أن المنتخب البرتغالي مجموعة واحدة لا يمكن كسرها أو التغلب عليها في رسالة موجهة كذلك إلى منتخب المغرب.



وقال: "نحن مجموعة مقربة جداً ومتماسكة لا يمكن كسرها من قبل المنتخبات المنافسة.. منتخب شجاع لدرجة لن نسمح لأنفسنا بالخوف من أي خصم.. نحن فريق بالمعنى الحقيقي للكلمة، وسنقاتل من أجل الحلم حتى النهاية".



وبهذه الكلمات بدد رونالدو الشكوك حول مغادرته المنتخب البرتغالي، وكذلك رفع من مستوى التحدي في نهائيات كأس العالم، سيما حين يواجه منتخب "البحارة" نظيره "أسود الأطلس" في دور ربع نهائي كأس العالم 2022.