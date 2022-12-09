البرازيل أمام كرواتيا ونهائي مبكر بين الأرجنتين وهولندا.. مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تعود منافسات بطولة كأس العالم 2022 بانطلاق مباريات الدور ربع النهائي اليوم الجمعة.

وتقام اليوم مباراتين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المونديال، حيث يلتقي كلا من كرواتيا والبرازيل، وهولندا ضد الأرجنتين.

ومن المقرر أن يلتقي الفائزان من هاتين المباراتين في الدور نصف النهائي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كرواتيا × البرازيل.. 5 مساء.. beIN Sports HD 1 Max - beIN Sports HD 3 Max - Alkass EXTRA One HD - Alkass EXTRA TWO HD

هولندا × الأرجنتين.. 9 مساء.. beIN Sports HD 1 Max - beIN Sports HD 3 Max - Alkass EXTRA One HD - Alkass EXTRA TWO HD

كما توجد عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم، وهي:

تردد قناة Rai 1 الإيطالية

تردد القناة: 11766- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2/3- القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

تردد أخر لقناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة

تردد القناة هو: 10992- معدل الترميز: 27500 عمودي- معامل تصحيح الخطأ.

تردد قناة TRT 1 HD التركية المفتوحة المجانية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات- التردد والاستقطاب: 11316 أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي هوت بيرد

تردد قناة das erste على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird- التردد: 11541- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 22000.

تردد قناة zdf على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird تردد: 11054- الاستقطاب: افقى H- معامل الترميز: 22000.

القمر الصناعي يوتلسات

تردد قناة tvt: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة ORTB: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

القمر الصناعي استرا

تردد قناة ARD Das Erste HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11494- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11836- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة Cuatro Espa a HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10876- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000

تردد قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10906- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000.

القمر الصناعي التركي

تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي- التردد: 11881- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة TRT2 على القمر التركي- التردد: 11054- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 30000