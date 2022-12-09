شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يبحث عن حل للأزمة الدفاعية في الطلائع بعد 10 أهداف فى 5 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث محمد يوسف المدير الفنى لطلائع الجيش عن حل للأزمة الدفاعية التى يعانى منها فريقه بعدما اهتزت شباكه بعشرة أهداف فى 5 مباريات خاضها حتى الان فى الدوري بمعدل هدفين فى كل مباراة.

ويستعد الطلائع لمواجهة لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة عصر الاحد المقبل. على ستاد السويس الجديد فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصرى.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة المصرى البورسعيدى مشدداً على ضرورة تصحيح مسار الفريق بعد الخسارة من الزمالك برباعية دون رد فى الجولة الاخيرة للدوري ومن قبلها الخسارة من الاهلى بهدفين مقابل هدف .

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.