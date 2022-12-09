شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُطمأن عمار حمدي في جلسة خاصة بالأهلي .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عمار حمدي لاعب الأهلي الظهور الأول الرسمي مع الفريق تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في فبراير الماضي ومشاركته في التدريبات الجماعية.

ولم يظهر عمار حمدي مع المدرب السويسري كولر حتى الأن وينتظر المشاركة مع الفريق بشكل رسمي بعدما تعافى من إصابة الصليبي وبدأ يُشارك في تدريبات الفريق الجماعية الفترة الأخيرة.

وعقد كولر جلسة مع عمار حمدي منذ أيام أكد له خلالها أنها يضع في حساباته الفترة المقبلة وأنه سيعتمد عليه قريباً بعدما تتاكد جاهزيته الفنية البداية للمباريات خاصة وإنه غاب عن الملاعب منذ فترة طويلة ببسبب الصليبي.

على صعيد متصل ، يحصل الأهلى على راحة سلبية لمدة 24 ساعة اليوم الجمعة ضمن برنامج التحضير لمباراته ضد الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى، بعدما تدرب أمس الخميس بدون راحة عقب مباراته ضد غزل المحلة قبل أن يحصل على راحة سلبية اليوم ويعود لاستئناف تدريباته الجماعية غدا السبت على ملعب مختار التتش.

ويبدأ فريق الأهلى التحضير لمباراته ضد زعيم الثغر من خلال مشاهدة عدد من المباريات السابقة للاتحاد ومعرفة طريقته في الاستحواذ على الكرة وفي اختراق صفوف المنافسين وأسلوب اللعب الذي يعتمد عليه في بناء الهجمة وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل بناء خطة المباراة القادمة للفريق الأحمر.