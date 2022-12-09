شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. تشكيل البرتغال المتوقع أمام المغرب فى المواجهة القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل منتخب البرتغال إستعداداته لمواجهة المغرب المرتقبة، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022، حيث يسعي المنتخب البرتغالي لإحباط سلسلة إنتصارات المنتخب المغربي فى البطولة، وتجنب المفاجأت فى المواجهة المقبلة، لا سيما أن الإستهانة بأسود الأطلس قد تكلف رونالدو ورفاقه الخروج من المونديال.

ويسعي المنتخب البرتغالي لإستكمال مسيرته فى البطولة، والتعلم من الأخطاء التى وقع بها المنتخب الإسباني فى مباراته مع المنتخب المغربي، ومن أهمها التسجيل المبكر فى المبار لفض الإشتباك منذ الدقائق الأولى وتخلي المغرب عن حذرها المتوقع، فى سبيل الوصول إلى المربع الذهبي وتحقيق حلم المونديال.



موعد مباراة البرتغال والمغرب القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب البرتغال نظيره المنتخب المغربي غدًا السبت، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022، على ان تقام فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة السعودية.



تشكيل البرتغال المتوقع أمام المغرب

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: رافاييل جيريرو – روبن دياش – بيبي – ديوجو دالوت.

خط الوسط: ويليام كارفاليو - أوتافيو – برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جواو فيليكس - جونسالو راموس – برناردو سيلفا.

الجدير بالذكر أن منتخب البرتغال قد تأهل للدور ربع النهائي بعد إكتساح سويسرا بسداسية مقابل هدف وحيد، فى حين تأهل منتخب المغرب إلى هذا الدور بعد الفوز على إسبانيا بركلات الجزاء الترجيحية 3/0.