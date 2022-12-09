شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. تعرف على جدول مباريات الغد فى المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد عاشقي كرة القدم لإستئناف بطولة كأس العالم الحالية والمقامة فى قطر، بعدما وصلنا إلى المراحل الحاسمة من البطولة، ليتأهب الجميع لمشاهدة المتعة الحقيقة فى الدور ربع النهائي بالبطولة، والتى سنستكملها غدًا السبت ببعض المباريات المثيرة كالتالي:



المغرب يسعي لمواصلة مفاجأته أمام البرتغال

ويدخل منتخب المغرب تحدي صعب ومثير غدًا، حينما يواجه نظيره المنتخب البرتغالي، فى الدور الربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022،حيث يسعي المنتخب المغربي لمواصلة مفاجأته وتحقيق مفاجأة كونه أول منتخب أفريقي يتواجد فى الدور قبل النهائي بالمونديال حال تحقيق الفوز.

فى حين يسعي المنتخب البرتغالي لتجنب مفاجأت المنتخب المغربي، وعدم الإستهانة به فى لقائه القادم، لا سيما بعدما اقصي بلجيكا وإسبانيا من المونديال الحالي، مما يصدر الضغوط للبرتغال ورونالدو من أجل تحقيق الفوز فى هذه المباراة ومواصلة الحلم نحو تحقيق اللقب.



إنجلترا وفرنسا فى مواجهة البقاء للأقوي!

ويدخل منتخب إنجلترا تحدي قوي للغاية غدًا، حينما يلاقي منتخب فرنسا المرعب على الصعيد الهجومي، فى مواجهة متكافئة إلى حد كبير، مما يجعل من المواجهةبين المنتخبين الأصعب فى الدور ربع النهائي، لا سيما أن الثنائي مرشح بقوة للفوز باللقب فى هذه النسخة.

وكان منتخب إنجلترا قد تمكن الوصول إلى الدور ربع النهائي، بعدما تمكن من الفوز على منتخب السنغال بثلاثية نظيفة، فى حين تمكن المنتخب الفرنسي الوصول إلى هذه المرحلة بعد ان تمكن من تحقيق الفوز على بولندا 1/3.



جدول مواعيد مباريات الغد



*المغرب والبرتغال الساعة 17:00مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 18:00 مساءًا بتوقيت المملكة السعودية.

*إنجلترا وفرنسا الساعة 21:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 22:00مساءًا بتوقيت المملكة السعودية.