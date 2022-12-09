الامارات | تغيير مواعيد دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجمعة، المواعيد الجديدة لمباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022، والتي تقام بنظام التجمع، إلى جانب مباراتي الدور النهائي.



وتم تعديل مواعيد مباريات دور الـ16 لمنطقة الغرب من الموعد السابق يومي 3 و4 فبراير 2023، إلى 19 و20 فبراير، على أن تقام مباراتي الدور ربع النهائي يوم 23 فبراير، ومباراة قبل النهائي يوم 26 فبراير.



في المقابل تقام مباراة ذهاب الدور النهائي يوم 29 أبريل 2023، على أرض الفريق المتأهل إلى النهائي عن منطقة الغرب، على أن تجري مباراة الإياب يوم 6 مايو 2023 في سايتاما باليابان، أرض نادي أوراوا ريد دايموندز المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق.



وسوف يتم في وقت لاحق الإعلان عن مكان إقامة مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب بنظام التجمع.