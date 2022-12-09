الليلة.. هولندا والأرجنتين في نهائي مونديالي مبكر.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

سيكون عشاق ومحبي كرة القدم العالمية على موعد من المتعة والإثارة مساء اليوم الجمعة، عندما يلتقي منتخبي الأرجنتين وهولندا في دور الثمانية لكأس العالم قطر 2022.

وستقام المباراة على ستاد "لوسيل"، وستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد تأهل إلى دور ربع النهائي بعد تخطيه عقبة أستراليا بنتيجو 2-1 في دور الـ 16 من المونديال، فيما فاز المنتخب الهولندي على نظيره الأمريكي بنتيجة 3 – 1 في نفس الدور.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا مع المتأهل من موقعة البرازيل وكرواتيا في دور نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد تصدر المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات بالمونديال برصيد 6 نقاط، بعد خسارته أمام السعودية 2 – 1، وتغلب على المكسيك 2 – 0 وبنفس النتيجة على بولندا، بينما تصدر المنتخب الهولندي المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على السنغال 2 – 0، وبنفنس النتيجة على قطر وتعادل مع الإكوادور 1 – 1.

التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يبدأ المنتخب الأرجنتيني مواجهة هولندا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا – نيكولاس أوتاميندي – كريستيان روميرو – ماركوس أكونيا

خط الوسط: لياندرو باريديس – إنزو فيرنانديز – ماك أليستر

خط الهجوم: ليونيل ميسي – جوليان ألفاريز – بابو غوميز

على الجانب الىخر، من المتوقع أن يبدأ المنتخب الهولندي مواجهة الأرجنتين بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

خط الدفاع: ناثاني آكي، فيرجيل فان دايك، يوريان تيمبر.

خط الوسط: دالي بيلند، فرينكي دي يونج، مارتن دي رون، دينزل دومفريس.

خط الهجوم: دافي كلاسين، ديباي، كودي جاكبو.

القنوات الناقلة

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نقل مباراة الأرجنتين ضد هولندا عبر قنوات: بين سبورت 3 ماكس- beIn Sports 3 Max، بين سبورت 4 ماكس- beIn Sports 4 Max، بين سبورت 5 ماكس- beIn Sports 5 Max .

وتنقل شبكة قنوات الكاس القطرية Alkass، المباراة عبر قناتيها الكاس 1 اكسترا والكاس 2 إكسترا.

كما توجد عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد هولندا في دور ربع نهائي كأس العالم:

تردد قناة Rai 1 الإيطالية

تردد القناة: 11766- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2/3- القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

تردد أخر لقناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة

تردد القناة هو: 10992- معدل الترميز: 27500 عمودي- معامل تصحيح الخطأ.

تردد قناة TRT 1 HD التركية المفتوحة المجانية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات- التردد والاستقطاب: 11316 أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي هوت بيرد

تردد قناة das erste على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird- التردد: 11541- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 22000.

تردد قناة zdf على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird تردد: 11054- الاستقطاب: افقى H- معامل الترميز: 22000.

القمر الصناعي يوتلسات

تردد قناة tvt: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة ORTB: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

القمر الصناعي استرا

تردد قناة ARD Das Erste HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11494- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11836- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة Cuatro Espa a HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10876- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000

تردد قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10906- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000.

القمر الصناعي التركي

تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي- التردد: 11881- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة TRT2 على القمر التركي- التردد: 11054- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 30000