شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين مجلس الإسماعيلى وجاريدو اليوم لفسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى، جلسة اليوم الجمعة، مع الإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى للدراويش، وذلك للاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين.

ويتفاوض مجلس الإسماعيلى مع المدرب الإسبانى حول التنازل عن الشرط الجزائى فى عقده والمقدر بقيمة راتب شهرين أى ما يعادل 66 ألف دولار وهو الأمر الذى يرفضه جاريدو.

وخاض الإسماعيلى 5 مباريات فى الدورى خسر ثلاثة منها وتعادل فى اثنين وسجل لاعبوه 3 اهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ولم يحقق أى فوز، ليبقى الإسماعيلي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى.

ودخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، فى مفاوضات جادة مع الثنائي حمزة الجمل ومحمد وهبة نجمى الإسماعيلى الأسبق، لاختيار أحدهما لتولى مسئولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة خلفا للإسبانى جاريدو.

ويرى مجلس الإسماعيلى أن محمد وهبة أو حمزة الجمل هما الأنسب لقيادة الفريق فى هذه المرحلة، كونهما أحد أبناء النادى، فضلا عن توليهما المسئولية فى وقت سابق ونجاحهما فى تحقيق نتائج مميزة مع الإسماعيلى.