شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاتحاد المصرى لكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، اليوم الجمعة، اجتماع الجمعية العمومية العادية، بمقر الاتحاد بالقاعة الرئيسية رقم 1 ( باللجنة الأوليمبية المصرية).

ويعقد الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا بحضور 47 هيئة، والتى أعلنت عن اللجنة الأولمبية المصرية، التصنيف الخاص باعتماد الهيئات التى لها حق حضور الجمعية العمومية للاتحاد.

جاءت الأندية كالتالى.. "الأهلي، النصر، هليوبوليس، المعادي، الزهور، القاهرة، الطيران، الغابة، الشمس، الزمالك، طلائع الجيش، الترسانة، الجزيرة، 6 أكتوبر، وادي دجلة، الشركة الشرقية ( إيسترن كومباني)، المقاولون الرياضي، الصيد بالدقي، حدائق الأهرام، اتحاد الشرطة، هليوليدو، العاب دمنهور، سبورتنج، الفيوم، سموحة، جزيرة الورد، الاتحاد السكندري، الحوار، دلفي، ميت غمر، أصحاب الجياد، كفر الشيخ، المؤسسة الرياضية بالأسكندرية، ميت علوان، بنها الرياضي، المنيا، العبور، برید قنا، بتروجيت، فزارة بسوهاج، شباب مصر بالسويس، جيل المستقبل بسوهاج، طنطا، أبو سمبل بأسوان، بلدية المحلة، كيما أسوان، القناة".

يتضمن جدول الأعمال الجمعية العمومية الآتى..

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق بتاريخ 19/11/2021.

2- النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضى 2022-2023، وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

4. تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت.

5- اعتماد تقرير مجلس الإدارة فى تحديد رواتب ومكافأت المدير التنفيذى والمدير المالى.

6- النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى.

7- الموضوعات الأخرى:-

أ. ( اعتماد لائحة الحكام ) .

ب. ( اعتماد لائحة المسابقات ) .

ج. ( اعتماد لائحة الاتحاد الداخلية ) .

د. ( اعتماد نشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين ) .

هـ . ( اعتماد نموذج العقد الجديد المقرر من الاتحاد للموسم الحالي 2022 /2023 ) .