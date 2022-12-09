هنا جودة تواجه لاعبة كوريا فى دور الـ16 ببطولة العالم لتنس الطاولة

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القاهرة - سامية سيد - تخوض هنا جودة لاعبة منتخب الطاولة منافسات دور 16 ببطولة العالم التى تقام بتونس، حيث تلتقى مع لاعبة كوريا بمنافسات تحت 15 سنة.

تأهلت هنا جودة، لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر، إلى نهائى بطولة العالم للزوجى المختلط تحت 15 عامًا، فى تنس الطاولة، المُقامة حالياً فى تونس رفقة اللاعب الكازاخستانى آلان كورمانجاليف، بعد الفوز على ثنائى منتخب اليابان بنتيجة 3/2 فى نصف النهائى.

ونجحت هنا جودة واللاعب الكازاخستاني في حسم المباراة لصالحهما، بعد لقاء قوى أمام ثنائى منتخب اليابان، وتلتقى هنا جودة ومعها بطل كازاخستان فى المباراة النهائية للزوجى المختلط، بالبرتغالى تياجو أبيودون والإسبانية ماريا بيرزوسا.