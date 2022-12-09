شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تكتفى بـ"لفت نظر" تاكيس جونياس مدرب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفت لجنة الانضباط باتحاد الكرة بلفت نظر تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق بيراميدز، بعد الاطلاع على الشكوى المقدمة ضده من جانب لجنة الحكام.

وكشف مصدر باتحاد الكرة سبب إحالة تاكيس جونياس إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد عبده صالح، موضحا أن لجنة الحكام تقدمت بمذكرة ضده بسبب تصريحاته ضد الحكام خلال الفترة الأخيرة.

وتابع المصدر أن جونياس سبق وهاجم الحكام المصريين، وقال إن الحكام الأجانب أفضل منهم، وأن الحكم أمين عمر حرم فريقه من فوز كبير على البنك الأهلى فى الموسم الماضى.