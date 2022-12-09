شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحدث إطلالات نجوم الكرة مع النص الحلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم نجوم الكرة بتقدير النصف الحلو بنشر صور معهم عبر السوشيال ميديا لتعريفهم لجمهورهم ومحبيهم.

ونجد دائما نجوم الكرة يقدرون دور زوجاتهم فى حياتهم لما يواجهه نجم الكرة من صعوبات وتحديات، والتى تتحملها الزوجات فنجد أن زوجات نجوم الكرة يتحملن الكثير من أعباء الحياة في ظل غياب الزوج بسبب ظروف المعسكرات والمباريات.

ونجد أن نجوم الكرة سواء المحليين أو المحترفين يقدرون الأوقات التى يقضوها مع النصف الحلو لابتعادهم عن المنزل أوقات كثيرة.