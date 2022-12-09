اخبار الرياضه

قصة صور.. أحدث إطلالات نجوم الكرة مع النص الحلو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحدث إطلالات نجوم الكرة مع النص الحلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم نجوم الكرة بتقدير النصف الحلو بنشر صور معهم عبر السوشيال ميديا لتعريفهم لجمهورهم ومحبيهم. 

 

ونجد دائما نجوم الكرة يقدرون دور زوجاتهم فى حياتهم لما يواجهه نجم الكرة من صعوبات وتحديات، والتى تتحملها الزوجات فنجد أن زوجات نجوم الكرة يتحملن الكثير من أعباء الحياة في ظل غياب الزوج بسبب ظروف المعسكرات والمباريات.

 

ونجد أن نجوم الكرة سواء المحليين أو المحترفين يقدرون الأوقات التى يقضوها مع النصف الحلو لابتعادهم عن المنزل أوقات كثيرة. 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا